Ieri sera, a MasterChef Italia (il cooking show ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand), i cuochi amatoriali hanno affrontato un Invention Test durissimo: divisi in tre gruppi, dovevano preparare uno dei piatti presentati dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ispirati ciascuno dai ricordi della propria infanzia. Se chef Barbieri e chef Locatelli sono apparsi in alcuni momenti più accondiscendenti nei confronti dei cuochi amatoriali e disposti ad aiutarli, è toccato a chef Cannavacciuolo richiamare tutti all’ordine. Tutti, colleghi compresi.

Il nuovo appuntamento del cooking show, prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, ieri sera su Sky Uno/+1 e on demand, ha confermato il grande successo delle settimane precedenti e gli ascolti si attestano su una media di 840mila spettatori medi con 3,1% di share e 1.148.057 contatti, perfettamente in linea con gli episodi della scorsa settimana. Nel dettaglio, il primo episodio ha totalizzato 918mila spettatori medi e il 3% di share, con un eccellente 75% di permanenza e 1.222.339 contatti; il secondo ha raggiunto 761mila spettatori medi, con il 3,2% di share, il 71% di permanenza e 1.073.775 contatti. In più, sui sette giorni i dati confermano gli ottimi livelli della settimana precedente: gli episodi dello scorso giovedì arrivano a una media di 1.926.000 spettatori, ancora una volta più del doppio rispetto al primo giorno (e +6% rispetto alla media delle settimane precedenti).

Immagini concesse da Sky

