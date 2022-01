C’è chi ha perso la borsa di studio, chi invece il lavoro. Sono centinaia gli studenti che a Parigi, nel tredicesimo arrondissement, si ritrovano nei locali di Linkee, l’associazione che lavora per combattere la povertà in Francia. Come si vede nel video, i volontari riempiono i sacchetti di stoffa dei giovani con frutta, verdura, cibo e altri beni di prima necessità, come saponi e detergenti. Già nell’autunno dello scorso anno l’associazione aveva registrato un incremento di richieste da parte di studenti e studentesse, in difficoltà a causa degli effetti socio-economici della pandemia da Covid-19. Scene simili sono state registrate anche a Londra.