“Nonostante avessi fatto 38394849 tamponi rapidi, al primo molecolare sono risultata positiva“. Con queste parole Giulia De Lellis ha annunciato ai suoi followers di aver contratto anche lei il Covid. Nelle scorse ore, l’influencer ha pubblicato una storia su Instagram in cui si mostra affranta per la notizia arrivata alla vigilia del suo 26esimo compleanno che è il 15 gennaio. “Vi lascio immaginare il mio stato…Torno presto. Regalo in anticipo per i miei quasi 26 anni”, ha concluso aggiungendo una faccina ironica.