Ve lo ricordate il “millennium bug”? Ebbene, è avvenuto 21 anni dopo. E più precisamente sul computer di bordo (che termine antico, no? proprio come il baco del millennio) di alcune auto Honda e Acura (il top di gamma della casa automobilistica giapponese). Cosa sarebbe dunque successo? Il 1 gennaio 2022 l’orologio del navigatore GPS di alcuni modelli della casa giapponese sono tornati indietro al 1 gennaio del 2002. Ancora nulla di ufficiale dalla Honda sui modelli specificatamente interessati dal bug ma dalle testimonianze di molti forum del settore quello che è stato definito il “bug Y2K22” riguarderebbe vetture uscite dalla casa madre tra il 2006 e il 2014 in Stati Uniti, Canada e Regno Unito. “Abbiamo avvisato del problema dell’orologio NAVI il nostro team di ingegneri i quali ci hanno informato che il bug si verificherà da gennaio 2022 ad agosto 2022 e poi si auto-correggerà”, ha spiegato American Honda in una nota ufficiale. “Vi assicuriamo che continueremo a monitorare questo problema e vi informeremo se una correzione è disponibile prima di quel tempo”. Insomma, ad ora, qualche centinaio di migliaio di automobilisti si tiene la datazione sballata per un po’, poi si vedrà. Per la serie: anche le tanto osannate nuove tecnologie sbagliano. E non di poco.