Cinque donne, cinque professioniste del mondo dello spettacolo per affiancare Amadeus durante le cinque serate del prossimo Festival di Sanremo 2022 al via dall’1 al 5 febbraio, in prima serata su Rai Uno. Il direttore artistico e conduttore della kermesse, durante l’edizione delle 20 del Tg1, ha rivelato quali saranno i cinque volti che saranno al suo fianco sul palco del Teatro Ariston. La prima sera l’1 febbraio con Amadeus ci sarà Ornella Muti, a seguire la seconda sera Lorena Cesarini, la terza Drusilla Foer, per la quarta serata Maria Chiara Giannetta, volto amato della serie tv di Rai Uno Blanca, mentre per la finalissima ci sarà Sabrina Ferilli.

Tra i protagonisti maschili che interverranno durante le cinque serate ci saranno anche Checco Zalone, già confermato da Amadeus, e Cesare Cremonini, secondo una indiscrezione raccolta dall’Ansa, che per la prima volta sarà a Sanremo, in occasione della presentazione del nuovo album La ragazza del futuro che uscirà il 25 febbraio. Tutte le altre notizie inerenti allo show saranno rese note in una conferenza stampa che si terrà la prossima settimana al Casinò di Sanremo. Fervono intanto a Roma le prove dell’orchestra del Festival di Sanremo con i 25 Big in gara, rispettando i protocolli anti Covid già attivati con successo lo scorso anno. Da lunedì prossimo i musicisti e i cantanti in gara si sposteranno tutti all’Ariston per ulteriori prove.

I venticinque Big in gara sono: Massimo Ranieri (“Lettera al di là del mare”), Sangiovanni (“Farfalle”), Iva Zanicchi (“Voglio amarti”), Achille Lauro (“Domenica”, accompagnato da un coro gospel), Aka7even (“Perfetta così”), Michele Bravi (“Inverno dei fiori”), Gianni Morandi (“Apri tutte le porte”, firmato da Lorenzo Jovanotti), Ana Mena (“Duecentomila ore”), il ritorno di Elisa a 21 anni dalla vittoria di Luce-Tramonti a Nord Est (“O forse sei tu”), Rkomi (“Insuperabile”), Ditonellapiaga con Donatella Rettore (“Chimica”), Mahmood e Blanco (“Brividi”), Giusy Ferreri (“Miele”), Giovanni Truppi (“Tuo padre, mia madre, Lucia”), Fabrizio Moro (“Sei Tu”), Highsnob e Hu (“Abbi cura di te”), Irama (“Ovunque Sarai”), La Rappresentante di lista (“Ciao Ciao”), Noemi (“Ti amo non lo so dire”), Dargen D’Amico (“Dove si balla”) e Le Vibrazioni (“Tantissimo”).

Chi sono le 5 conduttrici di Sanremo 2022

Ornella Muti, 50 anni di carriera, ha nel suo bagaglio professionale innumerevoli successi, non solo cinematografici ma quella del 72esimo Festival della Canzone Italiana sarà però la sua “prima volta”. Così, dopo aver interpretato diversi generi cinematografici lavorando tra gli altri con Dino Risi, Damiano Damiani, Mario Monicelli, Marco Ferreri, Ettore Scola, John Landis, Paolo Virzì, Francesca Archibugi e Woody Allen, si ritroverà a scendere la fatidica scalinata di Sanremo per raggiungere Amadeus nella conduzione del più importante appuntamento con la musica italiana.

Lorena Cesarini, attrice, romana, una laurea in Storia contemporanea ha vissuto la sua prima prova attoriale nel 2014 con il film Arance e martello di Diego Bianchi, cioè Zoro. Nel 2015 ha poi recitato nel film Il Professor Cenerentolo di Leonardo Pieraccioni e trovato il successo del grande pubblico impersonificando Isabel, la prostituta che fa innamorare il protagonista della serie Suburra, Aureliano, interpretato da Alessandro Borghi.

Drusilla Foer, toscana, all’anagrafe Gianluca Gori, ha debuttato in teatro ma anche fatto cinema e televisione. I giornali la hanno spesso definita “Nobildonna”, ma lei preferisce chiamarsi – ironicamente – “anziana soubrette”. Artista, cantante, attrice e pittrice, ha recitato anche nel film di Ferzan Ozpetek Magnifica Presenza ma per il popolo del web è un’icona di stile capace di prestarsi anche al sostegno di cause sociali di grande importanza.

Maria Chiara Giannetta, giovane attrice pugliese, si è divisa fra teatro e produzioni televisive interpretando anche il ruolo di Anna Olivieri nella serie Don Matteo. Ad assicurarle il successo è stato poche settimane fa il ruolo di protagonista in Blanca, la fiction di Rai1 in cui ha interpretato una brillante investigatrice non vedente. Laureata in Lettere e Filosofia, Maria Chiara Giannetta ha avuto la sua prima esperienza musicale partecipando al video del singolo Sembro matto di Max Pezzali per la regia di regia di Cosimo Alemà.

Per Sabrina Ferilli sarà la terza volta a Sanremo a sugello di una carriera piena di successi sia nel cinema sia in televisione e teatro. E’ tra i protagonisti del film Premio Oscar La Grande bellezza di Paolo Sorrentino, vincitrice di sei Nastri d’argento, un Globo d’oro e sei Ciak d’oro. Il suo talento si è declinato spesso in ruoli drammatici, e innumerevoli commedie italiane. L’attrice romana, protagonista di tante trasmissioni televisive, ha condotto Sanremo nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza ed è stata ospite speciale nell’edizione 2002 del Festival.