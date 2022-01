Dopo giorni di silenzio sulla presunta rottura con Ross McCall causata da un tradimento, Alessandra Mastronardi è intervenuta via social e ha rivelato tutta la verità. “Ma davvero? Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna… beh meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità!”, ha scritto l’attrice de L’Allieva su Instagram oggi 11 gennaio.

Poi ha aggiunto: “Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco. Anche perché a quello ci pensano già i giornali di gossip a quanto pare”. “Chi ha messo in giro la voce che mi arrivò la proposta il giorno del mio compleanno?”, ha infine concluso aggiungendo due emoticon con l’espressione esterrefatta. Insomma, l’unica cosa certa è che tra Mastronardi e l’attore scozzese sia finita. Per il resto si tratterebbe solo di gossip e indiscrezioni senza alcun fondo di verità.