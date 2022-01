Chi pensava di essersi liberato della soap Delia Duran – Alex Belli – Soleil Sorge deve ricredersi. Sì perché durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 10 gennaio, la “moglie” dell’attore (sul loro matrimonio aleggia ancora un certo mistero) ha confermato che entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Durante la quarantena (obbligatoria per poter accedere al reality), Duran deve aver avuto più tempo libero per pensare alla propria storia con Belli e così ha rivelato in diretta: “Mi sono presa una pausa da Alex. Abbiamo continuato a litigare anche per altre cose e quindi ho detto basta. Mi sono rotta le scatole”.

Poi contro l’attore di CentoVetrine: “Stai ancora a fare post su Soleil, quando io sono tre mesi che sto soffrendo a causa tua”. Quindi Alfonso Signorini: “Dunque entri da single?”. “No, no. Soltanto mi sono presa una pausa, lui deve riconquistarmi da zero. Alex, tu non ti preoccupi per me, pensi ai social. Fatti un esame di coscienza”, ha replicato Duran. Allora Alex ha concluso: “No, ascoltami. È vero che abbiamo degli alti e bassi, però dovete capire bene quello che pubblico sui social. Occhio a quello che fai, poi non si torna più indietro“. L’opinionista Sonia Bruganelli allora è intervenuta e ha detto: “Non capisco in cosa possa essere utile a loro che Delia entri nella Casa”. Applausi in studio. “Il Grande Fratello è la sua pausa di riflessione”, ha spiegato il conduttore.