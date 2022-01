Ci sarà Can Yaman come co-conduttore del Festival di Sanremo 2022? Lo riporta il Corriere, un’indiscrezione: l’attore turco salirà sul palco dell’Ariston? Chissà. I suoi numeri: nove milioni di follower su Instagram e un successo incredibile dopo la serie tv ‘DayDreamer – Le ali del sogno’. Però, se di sogni parliamo, allora confessiamo il nostro: Pasquale Petrolo accanto ad Amadeus. Chi è? È LILLO. Anzi, ‘So Lillo‘, come direbbe lui. Al limite, la coppia: Can + Lillo. Se proprio Amadeus vuole chiamare il divo turco, allora che si proceda con un duo. Perché no? Can Yaman potrebbe fare da spalla a Lillo, con buona pace di Claudio Gregori, detto ‘Greg’. Noi ci speriamo, lasciateci sognare.