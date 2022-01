Nel corso della puntata di The Voice Senior andata in onda venerdì 7 gennaio 2022 Orietta Berti e Loredana Bertè hanno battibeccato confrontandosi sulle loro esperienze in Russia. Tutto è nato dalla presenza in gara di Massimo Rastrelli detto Mr Zivago, un ex artista che ha trovato successo negli anni Ottanta a Mosca e in altri paesi dell’est con la hit dance Little Russian. Dopo la performance dell’uomo, Berti ha confidato di essere stata la prima cantante italiana ad esibirsi in Russia, spiegando di essere stata invitata perché nel suo paese d’origine, Cavriago (Reggio Emilia), è presente una statua di Lenin.

A quel punto Loredana Bertè è intervenuta: “Lo sai che io ho rappresentato la Russia al Festival di Montreaux?”. “Ma perché hai dei parenti russi tu?”, ha domandato Orietta alla collega. Bertè, stizzita, ha negato. Gelo in studio. Allora Clementino – coach del programma insieme a Berti, Bertè e Gigi D’Alessio – ha stemperato dicendo: “Io ho dei parenti che russano”. Il concorrente che ha dato inizio al tutto, invece, non è riuscito a passare le Blind Audition del programma condotto da Antonella Clerici ed è quindi stato costretto a tornare a casa.