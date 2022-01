Ospite di Domenica In nella puntata di oggi 9 gennaio, Giovanna Civitillo ha raccontato a Mara Venier come è nato l’amore con Amadeus. I due sono sposati dal 2009 (lui ha avuto un precedente matrimonio con Marisa Di Martino dal 1993 al 2007, dal loro amore è nata Alice nel 1997). Il corteggiamento è stato lungo, fino a quando l’ex conduttore de L’Eredità ha inviato tramite il proprio assistente un messaggio a Giovanna, che lavorava nella trasmissione di Rai 1 in veste di ballerina.

“Mi ha chiesto di uscire per un caffè. Ci siamo visti, abbiamo parlato molto. Poi mi sono ritrovata attaccata al finestrino, io facevo resistenza“, ha raccontato Civitillo. Allora la padrona di casa: “Ti è zompato addosso? Da Ama non me lo aspetto!”. Quindi la moglie di Amadeus ha chiarito: “Ma no, è che desiderava tanto un bacio, con eleganza. Ma non gliel’ho dato quella volta. La volta successiva, invece, sì”. L’intervista è poi proseguita con una sorpresa per l’ex ballerina.

Il direttore artistico del Festival di Sanremo ha infatti chiamato in diretta la trasmissione. Dopo uno scambio di battute con Mara Venier, ha chiesto di mandare in onda uno speciale videomessaggio per la moglie. Parole d’amore e affetto: “Da 20 anni sei la mia metà. Ti amo tanto” e Civitillo si è commossa. I due sono genitori di Josè, nato nel 2009.