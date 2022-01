La storia di Mietta come concorrente di Ballando con le Stelle è stata breve. Ballerina ‘scarsa’? No, anzi. Covid. La cantante, non vaccinata, è infatti risultata positiva durante il programma e ha dovuto abbandonare la pista per poi tornare in gara nelle puntate finali. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Mietta ha spiegato: “Per anni non ho mai preso medicine neanche per il mal di testa, ho sempre fatto fatica ad avvicinarmi ai farmaci perché ho sofferto di attacchi di panico. Ho un sacco di allergie e da ragazza ho avuto anche uno shock anafilattico. Per queste cose e per paura non avevo ancora fatto il vaccino. Ero perplessa, ma non ho mai detto che non l’avrei fatto”. Alla Toffanin, la cantante ha detto di “essere stata giudicata da chi non conosceva la sua situazione”. E sul vaccino ha aggiunto: “Lo farò, va assolutamente fatto, anche se non nascondo un po’ di preoccupazione. Sono stata totalmente fraintesa, non ho mai detto di essere contraria ai vaccini e non sono una No vax”. Quanto alla vaccinazione del figlio: “Non lo so, è una domanda difficile”.