Al via l’edizione 2022 di Tali e Quali, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti e in onda da stasera 8 gennaio in prima serata. Saranno 4 appuntamenti in cui verrà dato spazio ad artisti non professionisti e che si sono proposti nei mesi scorsi alla redazione del programma in quanto “identici in tutto e per tutto” ai personaggi musicali che interpretano. Il programma è dunque una sorta di spin-off di Tale e Quale Show in versione ‘non Vip’. La giuria sarà nuovamente composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa; e il meccanismo di voto sarà il medesimo di Tale e Quale.

Le 42 esibizioni saranno suddivise nelle 4 puntate del programma ed ogni puntata avrà il suo vincitore. L’ultima puntata sarà arricchita da una super sfida: i ‘vincitori di puntata ritorneranno in scena per sottoporsi alla votazione finale, che decreterà il campione del programma. Tutti i protagonisti, oltre alla grande trepidazione della loro “prima volta”, proveranno anche il brivido di essere seguiti dal team di grandi professionisti di Tale e Quale Show: dai costumisti ai coreografi, dai truccatori ai parrucchieri, così come i ‘vocal coach’.

Intervisto dall’ANSA, Conti ha spiegato: “L’idea è nata due anni fa durante ‘Tale e quale show‘: provammo a realizzare una versione non vip e funzionò molto bene, a dimostrazione del fatto che siamo un popolo di santi, poeti, navigatori, ct della Nazionale e soprattutto di cantanti (in quel caso fu solo una puntata, il 22 novembre 2019, ndr). Se a ‘Tale e quale‘ abbiamo un cast fisso, qui in ciascuna delle quattro puntate ci sono undici protagonisti sempre nuovi, selezionati attraverso i video inviati sul web e poi provini a distanza: il lavoro della giuria, paradossalmente, è ancora più difficile“. Lo show andrà in onda contemporaneamente al programma campione di ascolti C’è Posta Per Te, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. “Non parlerei di sfida: la nostra è una proposta alternativa di divertimento e musica. ‘C’è posta‘ è un programma perfetto, impeccabile, grazie all’equilibrio tra emozioni, leggerezza, sorriso e grazie alla bravura di Maria De Filippi che è un’amica“, ha concluso Conti.