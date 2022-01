Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 7 gennaio, Kabir Bedi – ‘Sandokan’ – è stato pizzicato dalla regia in un momento di profonda stanchezza. Insomma, si è addormentato in diretta. Effettivamente la trasmissione non inizia mai prima delle 21:40 e si conclude intorno all’1:15: “No, guardate Kabir, vi prego”, ha detto il conduttore Alfonso Signorini.

“Questa immagine è meravigliosa. Poverino, sta facendo di tutto… Apritemi l’audio con la Casa”, ha aggiunto Signorini. A quel punto, rivolgendosi direttamente all’attore 75enne: “Senti, quanta fatica fai a stare sveglio? Avevi gli occhi che si chiudevano come le tapparelle proprio eh”. Allora Sandokan, imbarazzato, è scoppiato a ridere e con lui anche gli altri concorrenti.