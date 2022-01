Nonostante le tre denunce presentate in procura, Alessia Macari continua a vivere con l’incubo che quello stalker che da tempo la tormenta possa mettere in atto le sue minacce. È stata la stessa showgirl, ex vincitrice del Grande Fratello Vip, a sfogarsi con i fan, rivelando la situazione che sta affrontando anche in questi mesi di gravidanza. L’uomo che la perseguita ha infatti accesso ai social e continua a contattarla riempendola di improperi e attacchi alla sua vita, come si legge in uno dei messaggi che ha pubblicato nelle scorse ore sulle sue Instagram story.

“Ti do un pugno sulla nuca così rimani paralizzata. […] Ti do un calcio nelle tempie così avrai una morte pesantissima di emorragia cerebrale. […] Ti cavo gli occhi dalle orbite. […] Ti finisco sgozzandoti con un coltellaccio. […] Ti taglio la gola dissanguandoti come un maiale o peggio ti sparo”, sono alcune delle frasi cariche di odio e violenza inauditi che lo stalker le scrive. E ancora: Ti trascino nel cimitero, poi ti strangolo e ti faccio crepare. Una volta che sarai crepata avrò ottenuto la mia vendetta per punire la tua schifosissima condotta”.

Quindi Alessia Macari ha spiegato – rispondendo alle domande sei fan – come finora niente sembra riuscire a fermare quell’uomo: “Dopo tre denunce, è ancora sui social. Mi terrorizzi da marzo, lasciami in pace. Dopo averlo bloccato mille volte ancora continua. Dov’è la famiglia di questa persona? In più abbiamo provato a contattare la stampa e un programma televisivo che si occupa di queste cose – ha continuato la showgirl -. Non capisco perché tante persone riescono a ignorare una cosa del genere. Mi ha stalkerato durante tutta la gravidanza facendomi fare degli incubi assurdi. Quello che ho messo nella storia è nulla, c’è di peggio”.