Da ormai diversi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip regna il caos. Nell’occhio del ciclone c’è Katia Ricciarelli: per le parole contro Miriana Trevisan (a seguito delle quali l’ex marito Pago ha minacciato azioni legali) e poi quelle contro Lulù Selassié. Il suo linguaggio scurrile e i suoi insulti sessisti e razzisti hanno superato ormai da tempo il limite, tanto che anche il pubblico invoca ormai con insistenza la sua squalifica sui social. Dalla produzione del reality di Canale 5 al momento tutto tace ma il cambio di palinsesto con l’inserimento di una nuova puntata del Gf Vip venerdì 7 gennaio fa intuire che ci sia un certo fermento anche a Mediaset. E a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, che nelle scorse ore ha pubblicato un video tratto da un altro reality, La Fattoria, a cui lei e Katia Ricciarelli parteciparono insieme anni fa, ricordando come già all’epoca la soprano avesse mostrato un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti, invitandola a “fare la madre”.

“Vedo critiche in giro per l’atteggiamento arrogante e volgare della #Ricciarelli al Gf, che non sto seguendo. Non sono sorpresa però. Mi avete sbloccato un ricordo. Anno 2006, La Fattoria, una delle prime esperienze in tv. Ero una semi-sconosciuta tra personaggi molto noti (Montano, Arca, Mattera, Marcus Schenkenberg, Petrarolo, Fabiani…) E poi lei”, ha scritto Selvaggia Lucarelli nel suo post.

E ancora: “Me la ricordo bene la Ricciarelli. Prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne. La mandai spesso a quel paese, tra i pochi che non la temevano. Tra sue le perle, come si vede in questo video d’annata, mi invitò a fare la madre anziché cercare di far carriera. Erano altri tempi, nessuno si indignò. Alla fine io in effetti abbandonando mio figlio sul ciglio dell’autostrada un po’ di carriera l’ho fatta. Lei 16 anni dopo è al Gf. E non mi sembra cambiata un granché. Peccato. Perché in qualche raro, rarissimo momento quella sua durezza crudele faceva anche tenerezza”. Infine, la giornalista ha ricordato come anche il Codoacons, l’associazioni per la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori, all’epoca, avesse redarguito il discusso comportamento della soprano.