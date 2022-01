Scambiato per un collega, poi offeso e quindi la reazione furiosa. Protagonista della notizia riportata con un video da TMZ è Jason Derulo, cantautore e ballerino statunitense che – per intenderci – nel 2019 ha venduto complessivamente oltre 190 milioni di copie al mondo fra dischi e singoli. Tutto è accaduto in un hotel di Las Vegas nella serata di ieri 4 gennaio. Testimoni oculari hanno riportato al sito americano che alcuni ragazzi hanno offeso ripetutamente la star, chiamandolo poi Usher, nome d’arte di un altro cantante americano altrettanto famoso: “Ehi Usher! Fo***ti, cag*a!“, avrebbero urlato.

È stato allora che Derulo è andato su tutte le furie sferrando inizialmente un pugno sul volto di un ragazzo, mandandolo a terra. Poi ha aggredito l’altro, prima che intervenisse la sicurezza cacciandolo dall’hotel. Al momento sembra che nessuno dei ragazzi sia intenzionato a sporgere denuncia contro il cantante, per quanto non sia del tutto escluso la possibilità di una querela almeno da parte di uno dei due, che starebbe valutando questa possibilità. Fortunatamente, nonostante il loro volto fosse ricoperto di sangue, entrambi i ragazzi stanno bene e non hanno riportato danni tali da richiederne l’ospedalizzazione. Il cantautore, invece, contattato da TMZ non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.