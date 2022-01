Il Poligrafico dello Stato conierà 3 milioni di monete da 2 euro che raffigurano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e che entreranno in circolazione a trent’anni dalla loro morte per mano della mafia. Il 2022 segna infatti il 30esimo anniversario dalle stragi di Capaci e di Via D’Amelio in cui persero la vita i due magistrati assieme agli uomini e alle donne della loro scorta.

Sulla faccia della moneta sarà incisa la celebre fotografia, scattata da Tony Gentile il 27 marzo 1992, in cui Falcone e Borsellino sono ritratti insieme e sorridenti. In alto, ad arco, si leggerà la scritta “FALCONE – BORSELLINO”; sotto, le date “1992 2022”, rispettivamente anno della scomparsa dei magistrati e anno di emissione della moneta, tra le quali è inserito l’acronimo della Repubblica italiana “RI”; a destra “R”, identificativo della Zecca di Roma; a sinistra, “VdS”, sigla dell’autore Valerio de Seta; nel giro, le dodici stelle dell’Unione europea.