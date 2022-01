La storia di Nik (@__nikk1 su TikTok) è diventata virale e il video con lo scambio di messaggi tra lei e il ragazzo con cui ha avuto un appuntamento è stato visto più di un milione di volte. “Uscire con qualcuno può essere avvilente“, scrive lei. Ma perché? Ebbene, Nik non ha dubbi: il ragazzo con cui è uscita, Josh, prima è sparito e poi l’ha accusata di averlo usato solo per farsi pagare la cena e da bere. Tutto falso, dice Nik. Andiamo con ordine: i due si conoscono in un sito di appuntamenti. Nik sostiene che sia stato Josh a scegliere il ristorante dove cenare. “Siamo stati insieme sei ore. Abbiamo cenato, poi abbiamo camminato nella piccola città dove eravamo e poi, dato che faceva freddo ma volevamo continuare a parlare, siamo andati a bere. Io ho preso un gelato nel tragitto, che ho pagato”. La serata per lei poteva pure dirsi bella, non fosse che Josh ha fatto “ghosting” (è sparito, si è volatilizzato, ndr) per qualche giorno, e si è ripalesato solo a Natale, dicendo di essere stato impegnato per lavoro. La cosa è sembrata strana a Nik, visto che i due si erano accordati per vedersi il sabato successivo. Il ragazzo, sulle prime, ha mandato messaggi di scuse: “Non volevo sparire o farti credere di non aver passato una bella serata con te. Come va il tuo Natale?”. Al che Nik ha risposto che capiva gli impegni ma che lasciarla ‘appesa”, senza una risposta, non era stato molto carino. Ed ecco che Josh ha vuotato il sacco: “Hai ordinato quello che volevi e non ti sei offerta di pagare, anzi ti sei alzata per andare in bagno quando è arrivato il conto, sia al ristorante che nel locale… Detesto quando le ragazze fanno questo, è irrispettoso”. Nik a quel punto dice che non aveva alcuna intenzione di “saltare” il contro, semplicemente è andata in bagno dopo cena. “Cerco qualcuno che paghi ciò che ordina o che almeno si offra di farlo, senza dare per scontato che lo faccia io”, ha scritto ancora il ragazzo. Nik ha mostrato i messaggi nei quali lui dava conferma di aver prenotato e scelto il ristorante e poi ha postato tutto su TikTok. In molti hanno commentato che Nik “l’ha scampata bella”: “Il ragazzo non sta bene“, si legge.