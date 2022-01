“Raga ottime notizie, sono negativa!“. Così Chiara Ferragni in una Instagram story. “Sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva (al Covid) quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere. Io stavo facendo i rapidi in questi giorni e da due giorni sembravo negativa e effettivamente anche dal tampone ufficiale sono negativa. Fede è ancora positivo, spero sia una questione di giorni“, la spiegazione dell’imprenditrice digitale. E non manca la foto con la piccola Vittoria, finalmente senza mascherina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)