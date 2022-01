Anno nuovo, ma nulla cambia sul fronte della lotta al Covid. L’Australia ha registrato nuovi picchi di contagi causa della rapida estensione di un focolaio negli Stati orientali del paese: il Nuovo Galles del Sud e Victoria hanno toccato nelle ultime 24 ore nuovi record giornalieri, rispettivamente di 22.577 e 7.442 infezioni. Allo stesso tempo, nel Nuovo Galles del Sud vi sono stati altri quattro decessi provocati dalla malattia, mentre nello Stato di Victoria i morti sono stati nove. I nuovi dati portano il totale delle vittime a livello nazionale dall’inizio della pandemia oltre quota 2.250.

L’India ha registrato 22.775 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. Gli incrementi dei contagi si concentrano nelle grandi metropoli come Nuova Delhi, il centro finanziario di Mumbai e Kolkata. Migliora la situazione in Russia, dove si segnalano 19.751 nuovi casi in calo rispetto ai 20.638 delle 24 ore precedenti.

La Francia ha esteso l’obbligo della mascherina sui bus e nei luoghi pubblici anche ai bambini a partire dai 6 anni. La misura – riportano i siti francesi – scatterà da lunedì 3 gennaio e riguarderà i trasporti pubblici, i luoghi aperti al pubblico compresi i ristoranti, i centri sportivi e quelli di culto. La decisione arriva a pochi giorni dalla riapertura delle scuole dopo le Festività.

Dalla Gran Bretagna, alle prese con circa 200mila contagi al giorno, il ministro della Salute Sajid Javid spiega che e restrizioni alla libertà “devono essere l’ultima risorsa assoluta” e i britannici dovranno imparare a “vivere insieme” al Covid nel 2022. “E’ inevitabile che vedremo ancora un grande aumento” di casi di coronavirus il mese prossimo, ha scritto ancora sottolineando che pur se è entrata nel suo terzo anno la pandemia è “ancora lungi dall’essere finita”.