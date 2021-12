Le fasce d’età più giovani sono caratterizzate da una “maggiore circolazione del virus e nella fascia 20-29 anni la circolazione è aumentata in modo più significativo, ma tutte le fasce sotto i 40 anni sono caratterizzate da una crescita. Le curve si confermano in netta crescita sia negli under 12 sia negli under 20″. Così il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro in un video di commento ai dati del monitoraggio settimanale. “Il rischio di ospedalizzazioni per Covid nelle fasce più giovani è contenuto ma sempre presente e questo – ha detto – è un dato forte che ci ricorda l’importanza delle vaccinazioni anche nei più giovani”.