“Per quanto riguarda le terapie intensive, in Italia siamo arrivati al 12,9% di occupazione dei posti letto, passando dai 1023 della settimana scorsa ai 1226 ricoverati questa settimana”. A dirlo è stato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel consueto appuntamento del venerdì che fa il punto sulla situazione epidemiologica in Italia. “Con il tasso attuale dei contagi e con questi comportamenti, la previsione è che nelle prossime 3-4 settimane continueranno a crescere i posti letto in terapia intensiva”.