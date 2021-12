Chiuso in casa dopo aver contratto il Covid, Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti si è trasformato in un valente tiktoker. Seguito da 145mila follower e con circa 645mila ‘mi piace’, i suoi contenuti che riscuotono più successi sono quelli… culinari. Se i fusilli hanno raggiunto 750mila visualizzazioni, sono le tagliatelle di riso pubblicate ieri 28 dicembre ad aver fatto il boom. Altro che nonna Pina: il filmato di Jova conta quasi un milione di views e più di 1.500 commenti: “La tagliatella di farina di riso è fantastica”, dice Jovanotti mentre gira con un paio di bacchette delle tagliatelle (apparentemente scondite, ma chi siamo noi per mettere in dubbio che “non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi”?). “Vuoi favorire?”, aggiunge poi ironicamente.

Tra i numerosi commenti, in molti sono stati rapiti dal dettaglio delle bacchette: “La forchetta no, eh?” oppure: “Le tagliatelle con le bacchette? Non si può vedere. Sei in Italia!”. Oltre ai complimenti: “Ti amo”, “Grande Lorenzo, sei così carino” e via discorrendo, arriva anche il commento di un utente, probabilmente giovanissimo, che chiede: “Ma chi è?“. Piuttosto sarebbe da soffermarsi su un altro aspetto: se sono così buone, perché neanche le assaggia? Che se le sia volute “pappare” nell’intimo del suo isolamento? Buon appetito Lorenzo! E auguri da FqMagazine.