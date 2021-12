Nicola Savino, conduttore radiofonico e televisivo, è ormai un volto familiare per i telespettatori de Le Iene (e non solo). Il 54enne è approdato nello show di Italia 1 nel 2017, ma ora sarebbe pronto a chiudere definitivamente il capitolo. Ne ha parlato lui stesso a DiPiù e NuovoTv: “Per il momento non c’è nulla di sicuro, ne stiamo ancora parlando, però sì, è possibile“, ha esordito.

Poi ha spiegato: “In ogni caso posso dire che sarebbe un addio, o più probabilmente un arrivederci, senza rancore, perché rimarrò sempre legato a quel programma che ho visto nascere tanto tempo fa come autore e dove, cinque anni fa, sono ritornato come conduttore”. Intanto Savino pensa la futuro: “Nel 2022 farò una nuova edizione del Giovane Old, la trasmissione che conduco su RaiPlay. Devo ringraziare Mediaset che mi dà il permesso di farlo. Sono come un tesserato dell’Inter che viene convocato in Nazionale”. Infine ha concluso: “Ho un altro programma di cui non posso parlare. Fino a maggio sono a Mediaset, poi vedremo. Magari a 60 anni farò un quiz”.

Una cosa è certa: il 4 gennaio 2022 Savino debutterà su Italia 1 con un nuovo programma in cui i protagonisti sono alcuni vip ripetenti che torneranno tra i banchi di scuola. La loro missione? Affrontare l’esame di quinta elementare sotto la guida attenta dei loro ‘insegnanti’, dei bambini dai 6 agli 11 anni. Diversi i volti noti che ne prenderanno parte, tra questi anche Lory Del Santo, Denis Dosio, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Vladimir Luxuria, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Eleonora Pedron, Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi. No, non è il cast del Grande Fratello Vip bensì quello di Back To School.