Si chiama Letizia Porcu e ha deciso di dire la sua su una questione che è stata a lungo (e a sproposito) oggetto di dibattito. Lei è la moglie di Federico Lauri, conosciuto anche come Federico Fashion Style. L’hair stylist era già noto sui social prima della sua partecipazione a Ballando con le Stelle ma ovviamente, dopo l’esperienza nel programma cult di Milly Carlucci, Federico è diventato popolarissimo anche per il pubblico generalista. Proprio durante la trasmissione si sono fatte diverse insinuazioni sulla sessualità del parrucchiere e Porcu ha deciso di parlarne in una intervista rilasciata al settimanale Vero: “Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina… Essere sua moglie è molto impegnativo”.