Strani avvistamenti nei cieli dell’Irlanda del Nord nel 2021. Se non l’avesse scritto il Guardian, e con un tono serioso e non da dileggio, non staremmo nemmeno a parlarne. Il prestigioso quotidiano progressista inglese ha pubblicato un lungo articolo dove viene segnalato che nell’ultimo anno sono state registrate otto testimonianze di avvistamenti inspiegabili nei cieli dell’Irlanda del Nord. Sei ne erano stati registrati nel 2020 e quattro nel 2019. Si tratta, tra gli otto, di “misteriosi dischi su Slemish Mountain nella contea di Antrim, strane immagini avvistate in una casa nella zona di Newtownabbey e un oggetto a forma di cupola con otto luci nel cielo segnalato nella zona di Saintfield”.

Tra gli otto c’è perfino la classica “astronave e luci lampeggianti” riconosciuta nell’area di Downpatrick il 17 gennaio 2021 e anche il sempre verde rapimento da parte degli alieni di un paziente di un ospedale. Ma l’apoteosi da avvistamento alieno è arrivata a settembre 2021 quando la polizia nordirlandese “ha ricevuto una segnalazione nell’area di Lisburn di alieni in camera da letto”, mentre a ottobre un paziente detenuto ha riferito di essere stato rapito dagli alieni. Nick Pope, che nel passato ha indagato sui rapporti di avvistamenti UFO per il Ministero della Difesa (MoD), ha affermato che l’aumento degli avvistamenti segnalati potrebbe derivare dal fatto che più persone trascorrono più tempo a casa durante la pandemia. “È difficile dire cosa si cela dietro il piccolo aumento degli avvistamenti – ha spiegato – il Covid-19 e i lockdown potrebbero aver avuto un ruolo preponderante con le persone che hanno avuto più tempo a disposizione durante la pandemia e forse hanno individuato cose che in precedenza potevano essere passate inosservate”.

Infine l’insinuazione che tutti stanno aspettando. “Un’altra possibilità è che le persone stiano seguendo la situazione negli Stati Uniti, dove il Congresso sta prendendo sul serio la questione e il Pentagono ha lanciato una nuova missione/iniziativa spaziale per capirne di più sugli UFO”. Pope spiega però che il Ministero della Difesa ha deciso di interrompere le indagini sugli UFO già a fine 2009. “Se il Ministero della Difesa riavviasse le indagini e chiedesse al pubblico di segnalare qualcosa di insolito, sono sicuro che riceveranno molte segnalazioni”.