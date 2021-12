Sebbene sia uscito dal Grande Fratello Vip6 già da due settimane, Alex Belli continua a far parlare di sé. Durante la diretta di ieri 27 dicembre, l’attore si è collegato con la Casa per tornare a parlare del suo rapporto con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran. Nonostante l’influenza, l’attore di CentoVetrine è sembrato più agguerrito che mai: “Io ho fatto credere a Delia che Soleil si sia innamorata di me? Questa spettacolarizzazione non ha senso, se non perché siamo all’interno di un sistema mediatico e di conseguenza ne sono travolto”, ha esordito.

Poi, confrontandosi con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Tu non hai fatto i conti con la variante Belli. Cioè quella che vuole mettere un punto a questa cosa”, allora Soleil ha ironizzato: “Ma perchè sei un nuovo virus?“. “Io non ho bisogno di raccontare nulla – ha replicato Alex -. Vogliono metterci contro (Ma chi? ndr) Io non sono contro nessuno, sto solo gestendo la mia vita”. “Questo è vero, ma il problema è quello che tu hai raccontato a tua moglie e quello che lei racconta. Vorrei mettere anche io un punto”, ha concluso Soleil in riferimento all’intervista di Belli e Duran a Verissimo.