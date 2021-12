Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 27 dicembre, Alfonso Signorini ha rivelato che un nuovo concorrente entrerà presto nella Casa. Si tratta di Kabir Bedi, celebre per aver prestato il proprio volto al personaggio di Sandokan. L’attore sta svolgendo la quarantena preventiva prima di poter varcare la porta rossa lunedì 3 gennaio 2022. “Durante questa quarantena mi sto allenando per entrare al meglio nella Casa della Grande Fratello Vip”, ha spiegato lui.

Al momento gli altri concorrenti non sono stati messi al corrente del nuovo ingresso. Solo Giucas Casella e Katia Ricciarelli ne sono a conoscenza. Il conduttore, infatti, ha chiamato in confessionale l’illusionista siciliano e gli ha mostrato Kabir in collegamento: “C’è qualcuno per te. Lui non può parlare, tu lo riconosci?”, gli ha domandato il padrone di casa. “Oddio…”, ha esordito Giucas scrutando bene “l’uomo misterioso”. Poi la gaffe clamorosa: “Ma chi è? Domenico?”. “Chi è Domenico, il tuo commercialista?”, ha chiesto Signorini. Allora Giucas: “No, Domenico è un amico mio che vive a Las Palmas”. Vuoto totale. “Guardalo bene, siete stati anche abbastanza intimi”, ha aggiunto il conduttore. “Intimi? Non mi ricordo. Abbiamo avuto una storia di letto, non ho capito?“, ha risposto Giucas. “Ma scusa, tu hai detto che hai avuto una solo una storia di letto nella tua vita con un uomo“, ha replicato Signorini.

Solamente dopo aver visto una foto di Sandokan, Giucas ha compreso di chi si trattasse. Dopo essersi scusato, lo ha salutato calorosamente: “Certo che lo conosco! Ci siamo conosciuti in tv, ti abbraccio. Che piacere rivederti, veramente di cuore”. A raggiungerli in confessionale è arrivata poi Katia Ricciarelli. Nonostante non lo avesse riconosciuto inizialmente (“Togliti gli occhiali, fai vedere i tuoi occhi”), la soprano non è incappata in nessuna gaffe simile a quella di Giucas. “Attenti bene, il suo ingresso deve rimanere un segreto solo per voi”, ha concluso Signorini. Allora Katia: “Oh, finalmente un uomo per me!“.