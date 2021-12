Durante la puntata di Verissimo andata in onda ieri 19 dicembre, Silvia Toffanin ha detto la sua su Alex Belli e Delia Duran. La conduttrice, nota al grande pubblico per l’eleganza e la sensibilità con cui intervista gli ospiti, stavolta ha usato toni meno misurati (e ha fatto bene). Dopo aver parlato della propria esperienza al Grande Fratello Vip6, l’attore di CentoVetrine ha risposto alle critiche secondo cui la sua voce sarebbe sempre impostata: “Io parlo così da quando ho 16 anni. Sono fatto così”. Allora Toffanin: “Hai un’impostazione un po’ teatrale”.

Poi l’ingresso della moglie (o presunta tale, aleggia ancora un certo mistero sulle loro nozze). La modella ha parlato della “chimica artistica” di Belli con Soleil Sorge all’interno della Casa: “Sono caduta in questa situazione. So che la nostra complicità va oltre il gioco, io so che lui ha sbagliato. A volte essere ‘troppo’ crea fraintendimenti”, ha detto la modella. “Tu avevi detto che lo avresti lasciato, giusto? Poi lo hai perdonato?”, ha domandato la conduttrice. “Ci vuole del tempo, ma nell’amore c’è anche il perdono. Non siamo una coppia aperta, ma abbiamo la libertà di raccontarci”, ha ribattuto Delia per poi aggiungere: “Non è facile stare tre mesi lontano dalla propria moglie. È normale che nell’alchimia, due artisti possono amare in modo diversi”. “No no, due artisti no – ha quindi replicato la padrona di casa -. Gli artisti sono altri. Con tutto il rispetto ma no, i grandi artisti sono altri. Scusa, mi sono permessa. Io sono sconvolta”. Si è alzato un boato dal pubblico in studio.

I due hanno cercato di spiegare ulteriormente la vicenda ed Alex Belli si è innervosito: “Posso dire la mia? Lì dentro sei talmente immerso in quella realtà che puoi chiamarla come vuoi ma quella è la tua realtà in quel momento. È vero, magari sono eclettico, esagerato ma anche Soleil lo è. Noi ci siamo trovati in questa alchimia, capiscimi Silvia. La parola amore può prendere tante forme, sei d’accordo con me, no?“. Silenzio. “Possiamo dire che tu e Soleil vi siete presi una bella vacanza da mogli e fidanzati? Si usa così adesso? Oppure eravate un po’ tutti d’accordo?“, ha chiesto la conduttrice. “No guarda, da quando lui è entrato nella Casa sono dimagrita 10 chili. Guarda che non è facile”, ha commentato Delia “visibilmente” provata. “Qua è la gara di chi recita meglio, siete furbetti”, ha concluso Toffanin tra gli applausi. “No, in verità non recita nessuno”, ha replicato Belli. Poi ha aggiunto: “Neanche l’attore più bravo di Hollywood ci riuscirebbe”. E di certo non è il suo caso.