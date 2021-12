“Mi lasci sempre un buon sapore”: è il passaggio di una canzone di Fedez che lui stesso ha postato nelle Instagram stories. Come è noto lui e la moglie Chiara Ferragni sono positivi al Covid e uno dei sintomi è proprio la perdita di gusto e olfatto: “Forse mi sono portato un po’ di sfiga addosso da solo“. “Mi sto convincendo di avere questo piccolo potere di scrivere nelle canzoni cose che poi si avverano“, spiega il rapper. Che poi passa a una “dimostrazione”: “Cigno nero (2013), ‘togliamoci e vestiti ma teniamoci le maschere‘ e poi ‘ a distanza di insicurezza‘”. E ancora, Fedez aggiunge con ironia: “In virtù di questo potere uscirà un nuovo singolo dal titolo ‘Siamo tutti felicioni basta pandemia‘. E come non ricordare Vorrei ma non posto, con la famosa strofa ‘il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John’? “Ho sposato mia moglie con una canzone! Quindi se mi state sul ca*** state attenti, scrivo una canzone…”.