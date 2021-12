Il colpo di scena è arrivato a poche ore dalla Vigilia di Natale: la prima Christmas Card formato famiglia felice di Harry e Meghan, con i figli Archie e Lilibet Diana, è finalmente arrivata. Ed era proprio attorno a Lilibet che si era innescato un piccolo «mistero»: esperti di royal e semplici curiosi di questioni aristocratiche si chiedevano da mesi come mai i duchi di Sussex, sempre molto poco discreti, non avessero ancora mostrato al mondo il volto di Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, nata il 4 giugno scorso. «Stanno aspettando il momento giusto per avere il massimo impatto», aveva spiegato il giornalista Neil Sean all’Express. E quel momento è arrivato alla vigilia del Natale (che trascorreranno nuovamente lontani da Londra), dieci giorni dopo la cartolina natalizia di William e Kate, scattata quest’anno con i tre figli durante una vacanza in Giordania.

Harry e Meghan hanno invece scelto di realizzare il ritratto nella loro dimora dorata di Montecito, in California, e per farlo si sono affidati a Alexi Lubomirski, il loro fotografo di fiducia, quello che li ha immortalati nel giorno del fidanzamento ufficiale e durante il Royal Wedding. Belli, sorridenti e felici, la foto pare una via di mezzo tra la famiglia del Mulino Bianco e una campagna pubblicitaria di Ralph Lauren. A rubare la scena è ovviamente la piccola Lilibet, in abitino bianco candido tra le braccia di mamma Meghan, che da vera stratega ed esperta di comunicazione ha «nascosto» la figlia per sei mesi per avere il massimo del risalto globale. E il risultato è arrivato, visto che in poche ore lo scatto è finito su tutti i social e su tutti i magazine del mondo.

L’altra curiosità riguarda poi il piccolo Archie: nella foto appare decisamente cresciuto e con una folta chioma rossa, proprio come quella di papà Harry. La somiglianza tra i due è impressionante. «Auguri di buone feste e di un prospero nuovo anno, dalla nostra famiglia alle vostre. Come sempre, Harry Meghan Archie & Lili», scrivono nella cartolina natalizia i duchi, i quali hanno annunciato una serie di donazioni a diverse charity, tra cui una che supporta le donne afghane.