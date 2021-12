“Facevo sesso con tutte le studentesse della mia scuola perché il sesso è una droga potentissima”. James Franco confessa. Accusato nel 2018 di molestie sessuali (o comportamenti sessuali inadeguati, come dicono gli americani), la celebre star di Hollywood è tornata a parlare nei dettagli di ciò che è accaduto negli ultimi vent’anni della sua vita (lui che di anni ne ha soltanto 43). Durante The Jess Cagle Podcast di SiriusXM l’attore ha spiegato che è rimasto in silenzio tutto questo tempo per capire in profondità il suo comportamento passato. “Ero completamente cieco alle dinamiche di potere o cose del genere, ma anche completamente cieco ai sentimenti delle persone”, ha ammesso, confermando che è andato a letto con le studentesse della sua scuola di recitazione, ma pensando che fosse “bello” perché era una pratica “consensuale” e perché erano “tutte adulte e consenzienti”.

Franco ha spiegato che negli ultimi vent’anni la dipendenza dal sesso, alla Michael Douglas per intenderci, era qualcosa di irrefrenabile e impossibile da contenere. Tanto che avrebbe tradito negli ultimi vent’anni tutte le fidanzate con cui stava fino all’incontro nel 2017 con la sua attuale compagna, Isabel Pakzad. Nel gennaio del 2018, cinque donne hanno dichiarato al Los Angeles Times che Franco aveva avuto con loro un comportamento sessualmente inappropriato. Una di loro ha descritto in dettaglio come Franco durante una scena di sesso di fronte ad una cinecamera avesse rimosso le protezioni di plastica della sua vulva mentre simulava sesso orale.

Altre due delle donne, Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal, hanno affermato che Franco aveva come “creato una sorta di struttura ramificata (pipeline, ndr) di giovani donne sottoposte al suo sfruttamento sessuale personale e professionale in nome dell’istruzione” mentre frequentavano la scuola di recitazione Studio 4. Franco ha patteggiato ogni accusa recentemente pagando alle accusatrici 2,2 milioni di dollari. “Ero come sordo e cieco di fronte alle richieste, alle esigenze e alle vite altrui”, ha spiegato Franco che prima delle accusi di molestie aveva affrontato anche un lungo percorso di disintossicazione dall’alcol.