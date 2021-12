La dritta last minute per un pranzo di Natale perfetto non poteva che arrivare dalla regina della cucina casalinga, Benedetta Parodi. La giornalista e conduttrice è stata ospite mercoledì 22 dicembre in diretta su Facebook di FqMagazine.it e YouTube de Il Fatto Quotidiano con Claudia Rossi e Andrea Conti e, con l’occasione, ha dato preziosi consigli ai lettori e spettatori de Il Fatto Quotidiano sul menù perfetto per il Natale.