Giornata storta all’afrore di urina felina per Chiara Nasti. La seguitissima influencer ha documentato nelle storie su Instagram il puzzolente inconveniente capitatole durante un viaggio in auto tra Roma e Verona. La bionda modella napoletana ha infatti mostrato ai suoi follower (più di 2 milioni) cos’è accaduto tra il micetto di Mattia Zaccagni, il bomber laziale suo fidanzato dopo la storia con il romanista Zaniolo. “Una tragedia oggi – si legge sul post – Quando finisce questa giornata? Ci mancava solo che il gatto mi pisciasse addosso…”. La Nasti spiega quindi di essersi dovuta fermarsi all’autogrill per cambiarsi e infine ha coinvolto anche il suo accompagnatore che e avrebbe rifilato il povero gattino probabilmente un po’ scosso dal lungo viaggio in grembo: “Mi diceva: tiralo fuori, tiralo fuori. Così prendo il gatto e poi sento caldo… Mi aveva fatto la pipì addosso”. Insomma se a livello di sorte si sa che pestare una cacchina di cane porta bene, farsi inondare da pipì di gatto ancora non è stata testato. Chiederemo alla signorina Nasti a breve.