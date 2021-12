Si complica la situazione di Chris Noth, 67 anni, accusato di violenza sessuale da due donne. Il Mr Big di Sex And The City è stato infatti licenziato, con effetto immediato, dalla serie tv The Equalizer alla quale stava lavorando. A rompere il silenzio, adesso, ci sono anche le attrici di Sex And The City, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. In un comunicato congiunto e diffuso via social da Nixon, le star hanno scritto: “Siamo profondamente addolorate per queste accuse contro Chris Noth. Supportiamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro dolorose esperienze. Sappiamo che è un passo molto difficile da fare, e le stimiamo molto per questo”, si legge nel tweet di ieri 20 dicembre. L’attore si è da subito detto innocente e ha dichiarato più volte che le accuse rivolte contro di lui sono “categoricamente false” e che “non è un caso che avvengano proprio in questo preciso momento”. Infine ha aggiunto: “Le mie relazioni sessuali sono state sempre tutte consensuali. Non ho mai molestato quelle donne”.