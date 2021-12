Sayaka Kanda è morta. L’attrice giapponese 35enne era nota, soprattutto in patria, per aver doppiato la protagonista Anna in Frozen. È però la dinamica della sua morte ad aver insospettito molti suoi fan sui social. Kanda infatti è morta dopo essere caduta dal 14esimo piano di un hotel di Sapporo, nel nord del Giappone. Proprio alla base dell’hotel alto ben 22 piani è stato ritrovato attorno a mezzogiorno di sabato 18 dicembre il suo corpo senza vita.

La polizia sta indagando sul caso come probabile suicidio, ma non ha esclude altre possibili cause non legate alla volontà della ragazza. Kanda era figlia dell’attore Masaki Kanda, 70 anni, e della cantante Seiko Matsuda, 59. È stata la mancata presenza in teatro per la sua esibizione come protagonista del musical My Fair Lady ad insospettire il suo entourage che l’aveva vista per l’ultima volta il giorno precedente durante le prove dello show. Kanda ha recitato in musical dall’età di circa 20 anni e avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Maetel nel musical “Galaxy Express 999” il prossimo aprile.