Tra le new entry della Casa più spiata d’Italia anche Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, modello e Dj. Ed è proprio lui il protagonista di un episodio ‘piccante’ raccontato durante una festa nella serata di sabato 18 dicembre da Sophie Codegoni a Giacomo Urtis. La ragazza – ex tronista – ha rivelato: “Mi sono ritrovata in confessionale con Alessandro nudo“. “Come ti sembra questo DJ?” le avrebbe domandato lui. “Non professionale”, ha replicato la 19enne uscendo immediatamente. “Io me ne sono andata e gli ho detto ‘Torno dal mio Dj, che non sei tu”, ha infine concluso ridendo insieme all’amico.