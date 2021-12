Il Regno Unito ha triplicato i nuovi casi legati a Omicron. Nelle ultime 24 ore ne sono stati segnalati 10.059, rispetto ai 3.201 registrati ieri, portando il totale della nuova variante del Covid a 24.968. Il numero dei decessi legati a Omicron è passato da uno a sette in Inghilterra, al 16 dicembre, mentre i ricoveri sono passati da 65 a 85. Lo riportano i media britannici. In totale sono stati registrati 90.418 casi e 125 decessi. Ieri ne erano stati registrati oltre 93mila (precisamente 93.045) e 111 decessi.

A Londra, il sindaco Sadiq Khan ha messo in guardia da una “enorme ondata” della nuova variante ed ha adottato una procedura d’allerta per coordinare la risposta dei servizi pubblici. Khan ha dichiarato lo stato di “grave incidente” e si è detto “incredibilmente preoccupato” a causa dell’assenza del personale in molti servizi pubblici essenziali, compreso il Servizio sanitario, polizia e vigili del fuoco, dovuto all’aumento esponenziale dei contagi. “La variante Omicron è rapidamente diventata dominante, con un aumento dei casi sempre più rapido e il numero dei pazienti nei nostri ospedali di nuovo in salita“, ha dichiarato Khan.

Intanto oggi Boris Johnson ha ricevuto dagli esperti una serie di opzioni nell’ambito di un cosiddetto Piano C per fronteggiare l’epidemia di Covid, che vanno da “una serie di restrizioni fino al lockdown”. Lo riporta il Financial Times, citando persone vicine al premier britannico, che vorrebbe ancora seguire la strada delle raccomandazioni, ma a cui è stato chiesto un approccio realistico di fronte alla crescente minaccia di Omicron. Secondo Ft, c’è l’ipotesi del divieto di incontri al chiuso tranne che per motivi di lavoro e la limitazione di servizi all’aperto per pub e ristoranti, per due settimane dopo Natale.