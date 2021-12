Sono 28.064 i positivi al test del SARS-CoV-2 individuati in Italia nelle ultime 24 ore, dato simile a quello di ieri (erano stati 28.632, il record nel 2021). Anche il numero delle nuove vittime è quasi identico: sono 123 contro le 120 di ieri. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati in totale 697.740, per un tasso di positività in leggera discesa al 4% dal 4,3%. Peggiorano ancora i dati ospedalieri: i ricoverati per Covid nei reparti ordinari salgono a 7.576 (+56), quelli in terapia intensiva a 953 (+30), con 95 nuovi ingressi.

Sale ancora il numero degli attuali positivi, in crescita ininterrotta dal 20 ottobre scorso: sono 347.472, un dato che riporta alla metà di maggio. Oltre un terzo si concentrano in Lombardia (63.117) e Veneto (58.405), le due regioni che fanno registrare anche un terzo dei nuovi casi: rispettivamente 6.119 e 4.016. Sopra i duemila nuovi casi anche Emilia-Romagna (2.451), il Lazio (2.409), il Piemonte (2.326), la Campania (2.256). Dei 95 nuovi ingressi in terapia intensiva, 20 sono in Veneto, 13 in Lombardia e 12 in Emilia-Romagna.