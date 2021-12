Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 13 dicembre, Delia Duran aveva avvertito Alex Belli: “Dovrai riconquistarmi”. Con l’eliminazione dell’attore di CentoVetrine protagonista, la soap insieme a Soleil Sorge era così giunta al termine. Ma ecco che Novella2000 adesso rivela alcuni dettagli su cosa è accaduto dopo i titoli di coda.

I due, infatti, sono stati intercettati a bordo di un treno in partenza da Roma Termini e con destinazione Milano Centrale. All’inizio sembrava che tutto procedesse nel migliore dei modi. Poi, improvvisamente la lite. “Non me ne frega un ca**o, tre mesi di questa stron**ta”, ha detto la modella prima di lanciare la fede sul tavolo. L’attenzione dei (pochi) viaggiatori sul vagone è stata catturata dalla discussione dei due, proseguita a lungo ma sempre a bassa voce.