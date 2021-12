Il 7 dicembre era stato catturato ma adesso è tornato. Parliamo di Juan Carrito, l’orso di due anni diventato una star dei social per le sue ‘originali’ incursioni nei centri abitati dell’Abruzzo. Come riportato dei media locali, nella mattinata di ieri 15 dicembre, l’animale è stato avvistato a Villalago, nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo. Cosa faceva? Stava giocando tra la neve insieme ad un tenero pastore tedesco.

Il video, girato da un 35enne canadese e ripubblicato anche da Marsica Live Video, è diventato virale. I carabinieri forestali della stazione di Scanno hanno confermato che si tratta proprio dell’orso più famoso del momento. “È troppo dolce, tenero e simpatico. Questo animale non merita di vivere in cattività”, ha scritto un utente su YouTube. E un altro: “Cerca compagnia, speriamo non gli facciano del male”.