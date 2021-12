È stato catturato Juan Carrito, l’orso marsicano di due anni diventato una star sui social per le sue continue scorribande nel centro storico di Roccaraso. Le operazioni di recupero sono iniziate alle 8 alla periferia della località turistica in provincia dell’Aquila, nella zona dove è stato avvistato l’orso, che è munito di radiocollare. Juan Carrito ha due anni ed è figlio dell’orsa Amarena, madre di altri tre cuccioli ora cresciuti, è stato catturato con un’esca e narcotizzato. Ora con l’ausilio dell’elicottero dei carabinieri verrà trasferito in una località del Parco nazionale d’Abruzzo, in mezzo ai boschi, lontano da Roccaraso, dove era ormai di casa: quasi ogni giorno visitava negozi e scantinati alla ricerca di cibo.

“Abbiamo deciso di avviare le operazioni di cattura in data odierna proprio per intervenire prima del ponte dell’Immacolata, data in cui parte ufficialmente la stagione sciistica con prevedibile afflusso massiccio di turisti”, fanno sapere dall’ente Parco. “Le operazioni sono ancora in corso e quando l’orso sarà messo in sicurezza, daremo tutti i particolari della cattura”. Tutto si sta svolgendo nella massima sicurezza sia per l’orso che per le persone. Da quanto si è appreso, l’orso sarà trasferito in un’area tra Pescasseroli e Pescina, in una zona della Marsica, per essere sottoposto a un programma di rieducazione al suo ambiente naturale.