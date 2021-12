Con i contagi di nuovo in crescita e la variante Omicron che spaventa, i governi sono tornati a varare nuove misure restrittive e le aziende ad organizzarsi con lo smartworking. Una su tutte Apple, che anche in questo contesto fa parlare di sé: l’azienda fondata da Steve Jobs ha infatti annunciato nelle scorse ore ai propri dipendenti – tramite una mail firmata dallo stesso Ceo Tim Cook – che non torneranno a lavorare in presenza fino a data da destinarsi.

Il piano di rientro in ufficio dal 1 febbraio 2022, stabilito solo qualche settimana fa, è stato ora accantonato a causa dell’andamento della pandemia, che ha spinto i vertici di Cupertino a optare per un prolungamento dello smartworking. Non solo: Apple ha fatto sapere anche che darà un bonus di 1000 dollari a ciascun dipendente da spendere proprio per la strumentazione necessaria per lavorare da casa.