È durato 45 minuti il colloquio privato tra papa Francesco e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico vaticano. La visita è iniziata alle 9.20 ed è terminata alle 10.05. Si è trattata della visita di congedo di Mattarella che è arrivato in Vaticano con la figlia Laura e i nipoti. Al momento dello scambio dei doni, il Pontefice ha donato a Mattarella una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani, i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Pace per il 2022, il Documento sulla Fratellanza Umana firmato ad Abu Dhabi con il grande imam di Al-Azhar e il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020. “Questo l’ho firmato l’8 dicembre e non è stato ancora pubblicato. Questo che le do è un primo esemplare, da me firmato per lei questa mattina”, ha commentato il Pontefice. Si tratta perciò di una prima copia inedita.

Mattarella a sua volta ha omaggiato il Pontefice con una stampa con veduta di Roma dal Quirinale e un volume sulla Madonna del cucito di Guido Reni al Quirinale. Congedatosi dal Papa, Mattarella è andato quindi a colloquio col cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Francesco ha salutato il Capo dello Stato così: “Grazie della testimonianza, grazie, il meglio della testimonianza”.