“Queste sono le immagini di alcuni pazienti non vaccinati“. Matteo Bassetti ha mostrato in diretta tv, a Stasera Italia su Rete 4, le immagini delle tac di pazienti no-vax attualmente ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova che dirige. “Le macchie bianche che si vedono – ha spiegato – segnalano che il polmone, in quelle zone, scambia meno aria, provocando la famosa fame d’aria che nei primi mesi della pandemia aveva spaventato molti pazienti. In queste scansioni – ha aggiunto – ci accorgiamo degli effetti devastanti che il virus ha sul polmone. Queste immagini le avevamo viste solo durante i primi mesi della pandemia e avremmo potuto non vederle più se le persone si fossero vaccinate. Bisognava vaccinare prima, ora siamo in piena quarta ondata”.

L’infettivologo ha pubblicato le immagini anche sui suoi profili social, proprio per sensibilizzare chi ancora rifiuta di vaccinarsi contro il Covid: “Ecco le immagini tac di giovani 50-60enni – ha scritto Bassetti – non vaccinati con la polmonite da Covid arrivate nei nostri reparti negli ultimi 10 giorni. Mi rivolgo a giornalisti, politici e predicatori vari – ha incalzato – che, occupando stabilmente la comunicazione contro il beneficio dei vaccini, pensano di avere la verità in tasca (e non solo). Cosa volete dire oggi a queste persone in fin di vita anche per colpa vostra? Vi vergognate un po’ di aver messo nuovamente in difficoltà gli ospedali e i sanitari italiani che lavorano sul Covid da 23 mesi? La colpa non solo è di chi non si è vaccinato, ma vostra che gli avete raccontato un sacco di menzogne. Avete sulla coscienza molte vite. Vergognatevi”.