Tra i numerosi premi che i Maneskin hanno vinto nell’ultimo anno, ne mancava uno molto ‘ambito’: il tapiro d’oro. Nel servizio di Striscia la Notizia andato in onda ieri 13 dicembre, Valerio Staffelli ha raggiunto la giovane band a Milano e ha consegnato loro 4 tapiri personalizzati. “Com’è stato suonare con i Rolling Stones?“, ha chiesto Staffelli. “Molto bello ma difficile, perché non era il nostro pubblico. Mick Jagger gentilissimo, lo abbiamo incontrato”, ha risposto Damiano.

“E chi porta i pantaloni nella band?“, ha poi domandato l’inviato. “Ce li scambiamo un po’ tutti, anche le gonne”, hanno replicato. Victoria ha poi rivelato che il nome del gruppo dovrebbe pronunciarsi in danese, dal momento che la parola deriva proprio da quella lingua e significa: “Chiaro di luna“. Infine Staffelli ha chiesto se, in futuro, hanno in programma di trasferirsi negli Stati Uniti. “Nooo, Roma non si abbandona“, hanno replicato in coro. Damiano ha poi confessato di tifare la Roma, Staffelli quindi lo ha stuzzicato chiedendogli un pare sull’allenatore dei giallorossi José Mourinho. E il frontman del gruppo ha replicato: “Eh vediamo, diamogli tempo”.