Sabrina Salerno è recentemente intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Come riportato da Dagospia, la concorrente di Ballando con le Stelle ha parlato un po’ di sé e della propria immagine: “Se sono consapevole della mia bellezza? No, perché ho un rapporto normale con la mia fisicità. Ci sono dei giorni in cui mi piaccio, dei giorni in cui non mi posso guardare neanche allo specchio. La mia fisicità non la vedono come la vedono gli altri, questo è sicuro”.

La cantante e showgirl, 53 anni, ha raccontato anche degli inizi della carriera, rivelando che in realtà non volesse fare questo mestiere: “È stato tutto molto casuale. Da un concorso di bellezza mi hanno notata, mi hanno fatto fare un provino per la Fininvest in cui fui scelta tra più di mille ragazze. Sono rimasta un po’ sconvolta da questa cosa”. Poi ha spiegato: “Mi hanno chiamata a fare un programma in prima serata dove dovevo cantare, ballare e presentare e non sapevo fare nessuna di queste tre cose. Mi sono messa a studiare e poi questo è diventato il mio lavoro”. Da bambina, infatti, sognava di fare la psicologa o l’interprete parlamentare. Conosce bene le lingue, ha studiato inglese, francese, russo e ha frequentato il liceo linguistico. Sull’amore e il rapporto con l’altro sesso ha invece dichiarato: “Follie per me un uomo non le ha mai fatte. Forse perché non gliene ho dato l’opportunità. È così. Gli uomini prendono molta paura da una come me. Probabilmente in parte incuto timore, soggezione. Non solo per l’aspetto fisico, soprattutto per il carattere”.

Forse anche per questo – ha detto – nella sua carriera nessun uomo ha provato a farle delle proposte indecenti: “Metto subito in chiaro le cose. In questo sono molto forte. Ci sono delle persone che attuano questo comportamento comunque, ma con me si trovano una che gli ride in faccia. Mi è capitato di dover ridicolizzare qualcuno, di dovergli dire ‘guarda hai sbagliato persona’. Io sono l’ultima di questo mondo a cui fare questo tipo di proposte”. Infine ha concluso con una riflessione sul programma condotto da Milly Carlucci, che sta volgendo al termine. “Un’esperienza che mai avrei pensato potesse essere così. Il ballo ti apre un mondo, ti dà un’altra energia, ti attiva il metabolismo, mangio tantissimo e sono dimagrita un sacco. Ballando è un programma pazzesco, fisicamente e mentalmente, ti porta ad aprire la tua anima e il tuo cuore agli altri”.