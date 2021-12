Dado pestato, Dado denunciato (per diffamazione aggravata). Il comico Gabriele Pellegrini, in arte Dado, è finito schiacciato in un controsenso giudiziario che da vittima lo vedrebbe diventare carnefice. Usiamo il condizionale perché ancora deve giungere a conclusione il procedimento giudiziario che lo vede coinvolto, ma poche ore fa durante l’ultima puntata del programma pomeridiano di Barbara D’Urso, Dado ha ripresentato tutto il caso. All’inizio del 2019, quando sua figlia all’epoca 14enne e il fidanzato 16enne erano in una situazione sentimentale da “tira e molla”, Dado aveva parlato con il padre del ragazzo per provare a frenare l’irruenza del giovane che era stato denunciato da Dado sei volte per stalking. “Lui mandava messaggi aggressivi in continuazione”, ha spiegato il comico dalla D’Urso. Poi il 12 aprile 2019 di sera mentre era tornato a casa con la moglie e la figlia dal cinema, Dado ha suggerito alla figlia di rimanere con gli amici per qualche minuto a chiacchierare sotto casa. Lì era presente anche il fidanzato della ragazza che gli avrebbe urlato all’uomo salito in casa: “scendi che te meno”. Dado sarebbe sceso e nel frattempo avrebbe detto ad alta voce di chiamare la polizia per attirare l’attenzione degli astanti. A quel punto secondo la ricostruzione del comico il fidanzato si sarebbe avvicinato a mezzo millimetro dal viso della figlia e le avrebbe detto: “che devo fa co tu padre?”, poi rientrato in auto invece di ingranare la prima avrebbe ingranato la marcia indietro cercando di investire Dado che si sarebbe scostato dalla traiettoria ma rimanendo vicino all’auto. Il fidanzato della figlia così avrebbe tirato giù il finestrino sferrandogli un pugno sul naso. Il comico ha poi denunciato l’accaduto e mostrato i danni sul proprio viso in tv proprio dalla D’Urso. Solo che il tribunale dei minori che si è occupato del caso lo ha archiviato ed è partita la controdenuncia contro Dado da parte dei legali del fidanzato della figlia, oggi maggiorenne, per “diffamazione aggravata”. Il comico, durante la diretta su Canale5 poche ore fa ha commentato la notizia dicendo: “Hanno spostato il capo d’accusa dal penale al civile per avere un risarcimento”.