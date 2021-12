Tornano oltre quota 20mila i nuovi casi di Sars-Cov-2 rintracciati in Italia nel giorno in cui il numero delle vittime supera le 135mila da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati 20.677 i positivi scovati tra i 776.563 tamponi, di cui 588.513 test antigenici rapidi, con l’incidenza al 2,7%. Aumenta contestualmente la pressione sugli ospedali con 212 posti letto occupati in più rispetto a lunedì nei reparti di area medica e un saldo di +7 in terapia intensiva, dove però si sono registrati 93 ingressi. In totale sono 863 i pazienti in terapia intensiva in Italia, mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.163. Il bollettino del ministero della Salute comunica 120 morti: un numero di decessi così alto non si registrava dal 28 maggio scorso, quando i decessi furono 126. L’ultimo picco si era registrato il 10 dicembre scorso quando le vittime hanno raggiunto quota 118.

Confrontando i dati delle ultime 48 ore con gli stessi due giorni della scorsa settimana si nota un peggioramento di tutti gli indicatori. Crescono soprattutto i nuovi casi, passati da 25.259 a 33.389: in altre parole oltre il 30% di diagnosi in più. In leggera crescita anche gli ingressi in rianimazione (da 134 a 153) e i decessi (da 191 a 218), nonché l’incidenza dei tamponi molecolari (da 7,9% al 9,3%). L’aumento già sostenuto dei ricoverati con sintomi, invece, sembra restare stabile con 466 posti letto in più occupati (lunedì-martedì della settimana scorsa fu +481).

Sono 297.394 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 6.637 in più nelle ultime 24 ore. In una settimana il numero di italiani che ha il Covid è aumentato di 56.500. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.258.886, i morti 135.049. I dimessi e i guariti sono invece 4.826.443, con un incremento di 13.908 rispetto a ieri.

I dati regionali

Il Veneto torna a superare i 4mila casi in un giorno: sono 4.088 i nuovi positivi comunicati oggi dalla Regione. La Lombardia invece registra 3.830 contagi nelle ultime 24 ore. Escluso il Molise, tutte le Regioni e Province autonome comunicano più di 100 casi. Sono più di mille i contagi nel Lazio (1.921), in Piemonte (1.853), in Emilia-Romagna (1.845), in Campania (1.304) e in Sicilia (1.037).