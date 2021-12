Un momento di grande imbarazzo nello studio di Rai Uno. Ieri 12 dicembre, Mara Venier ha condotto Festa di Natale – una serata per Telethon dedicata alla raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare, con l’attivazione del numero solidale 45510. Durante l’intervista a Luca Cordero di Montezemolo, la conduttrice ha chiesto a Paolo Belli di cantare ‘Makumba’, la canzone di Noemi e Carl Brave che nel ritornello recita: “Sale, sale, sale su”, da legare in questo caso alla cifra della raccolta.

Tutto chiaro, se non fosse che nessuno evidentemente conosceva il tormentone estivo (certificato dalla FIMI terzo disco di platino). “La facciamo?”, ha chiesto la padrona di casa. Paolo Belli ha annuito ma poi ha intonato un motivetto completamente diverso. Gelo. “Non è questa”, ha replicato Venier. A quel punto Belli ha affermato: “Ok Mara, ci sono. La so”. Niente da fare. Il cantautore ha infatti cominciato a cantare ‘Se mi vuoi’ di Pino Daniele e Irene Grandi. L’orchestra e le coriste lo hanno seguito e Mara Venier è rimasta amareggiata: “Non era nemmeno questa, ma va bene così”. Sipario.